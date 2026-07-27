Cooperativa: Convocatoria a Instituciones de la Comunidad

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores amplia la participación en la institución y para tal fin convoca a participar a integrantes de todas las instituciones de la comunidad:

Desde el Consejo de Administración de la Cooperativa hemos decidido seguir apostando por la transparencia y la pluralidad. Por este motivo, invitamos a todas las instituciones de bien público de nuestra ciudad (clubes, iglesias, sindicatos y entidades intermedias) a ser parte activa de nuestra institución, incorporando a un representante en la próxima Asamblea de Delegados.

Para brindar todos los detalles sobre esta apertura, explicar cuál será el rol del delegado y repasar los plazos que marca nuestro nuevo estatuto, convocamos a los referentes de las distintas instituciones a una reunión informativa:

Fecha: Lunes 27 de julio

Hora: 18:00 hs

Lugar: Instalaciones del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (Pueblos Originarios N° 480).

Queremos que cada sector de nuestra sociedad tenga voz. Cabe aclarar que este encuentro está destinado específicamente a explicar la conformación de la Asamblea de Delegados (cuyas listas deberán presentarse a fines de agosto de cara a la asamblea del mes de octubre).

¡Esperamos contar con la valiosa presencia de su institución para seguir construyendo juntos una cooperativa más abierta y representativa!