La Asociación para el desarrollo de Las Flores lanza una convocatoria para emprendedores gastronómicos que deseen y puedan gestionar la confiteria de la laguna.
El Biguá busca renovar su corazón gastronómico. Si tenés una propuesta con identidad, que valore nuestros productos locales y quiera ser el punto de encuentro de la comunidad, esta es tu oportunidad.
Estamos buscando emprendedores comprometidos para gestionar el Parador y Almacén de Emprendedores Florenses a partir de mayo 2026.
Lo que buscamos:
🍽️ Identidad gastronómica única.
🌱 Uso de productos de nuestra tierra.
🎭 Un fuerte compromiso cultural y comunitario.
Condiciones clave:
⏳ Acuerdo sólido por 3 años.
📅 Apertura mínima de 4 días semanales.
¡Poné tu sello en un lugar emblemático!
📩 Bases y consultas: agenciadedesarrollolocal@gmail.com