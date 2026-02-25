    ULTIMAS NOTICIAS:
    Locales

    Convocatoria para emprendedores gastronómicos

    La Asociación para el desarrollo de Las Flores lanza una convocatoria para emprendedores gastronómicos que deseen y puedan gestionar la confiteria de la laguna.

    El Biguá busca renovar su corazón gastronómico. Si tenés una propuesta con identidad, que valore nuestros productos locales y quiera ser el punto de encuentro de la comunidad, esta es tu oportunidad.
    Estamos buscando emprendedores comprometidos para gestionar el Parador y Almacén de Emprendedores Florenses a partir de mayo 2026.

    Lo que buscamos:
    🍽️ Identidad gastronómica única.
    🌱 Uso de productos de nuestra tierra.
    🎭 Un fuerte compromiso cultural y comunitario.

    Condiciones clave:
    ⏳ Acuerdo sólido por 3 años.
    📅 Apertura mínima de 4 días semanales.

    ¡Poné tu sello en un lugar emblemático!
    📩 Bases y consultas: agenciadedesarrollolocal@gmail.com

    Share.

    Noticias Relacionadas