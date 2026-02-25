La Asociación para el desarrollo de Las Flores lanza una convocatoria para emprendedores gastronómicos que deseen y puedan gestionar la confiteria de la laguna.

El Biguá busca renovar su corazón gastronómico. Si tenés una propuesta con identidad, que valore nuestros productos locales y quiera ser el punto de encuentro de la comunidad, esta es tu oportunidad.

Estamos buscando emprendedores comprometidos para gestionar el Parador y Almacén de Emprendedores Florenses a partir de mayo 2026.

Lo que buscamos:

🍽️ Identidad gastronómica única.

🌱 Uso de productos de nuestra tierra.

🎭 Un fuerte compromiso cultural y comunitario.

Condiciones clave:

⏳ Acuerdo sólido por 3 años.

📅 Apertura mínima de 4 días semanales.

¡Poné tu sello en un lugar emblemático!

📩 Bases y consultas: agenciadedesarrollolocal@gmail.com