CONVOCATORIA PARA EL 24° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO DEL BORDE

Del Borde Teatro abre la convocatoria para participar en la 24ª Edición del ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO DEL BORDE, a realizarse los días 𝟏𝟓, 𝟏𝟔, 𝟏𝟕 𝐲 𝟏𝟖 𝐝𝐞 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐬 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬, 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐁𝐮𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐀𝐢𝐫𝐞𝐬, 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚.
Se seleccionarán ARTISTAS, CREADORES, INVESTIGADORES Y COMUNICADORES RELACIONADOS CON EL RUBRO TEATRAL, provenientes de diferentes contextos y territorios, que 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐥𝐞𝐧 𝐬𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 y ofrezcan una muestra, espectáculo, ponencia, charla, debate, taller o experiencia en el más amplio sentido, que ocupe un tiempo de 90 minutos como máximo.
𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧: https://forms.gle/W9kysnQMiYywC6ba7
Fecha límite: 15/06/2026