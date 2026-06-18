Convocatoria de «La Tacuara»

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- Campaña de prevención del cáncer de próstata
- Se confirmó la Campana de Cristal Leonística 2026
- Refuerzo de las medidas de prevención ante el registro de casos de triquinosis
- Feria de ropa y calzado este sábado en Capilla San José
- PADEL: SANTINO PROPATO SAN MARTÍN SUBCAMPEÓN EN LA CUARTA ETAPA DE LIGA ARGENTINA DE MENORES
- Javier Rodríguez destacó el rol del cooperativismo para fortalecer el arraigo y el desarrollo local