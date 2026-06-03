Convocatoria al encuentro y marcha NI UNA MENOS

«A 11 AÑOS DEL PRIMER GRITO COLECTIVO, SEGUIMOS EN LAS CALLES»

Mujeres Autoconvocadas de Las Flores convoca a toda la comunidad a participar de la marcha por Ni Una Menos que se realizará este miércoles 3 de junio a las 18:30 horas, partiendo desde el Obelisco y finalizando en la Plaza Mitre.

Comunicado de Mujeres Autoconvocadas de Las Flores:

A once años de la primera movilización que reunió a miles de personas en todo el país bajo la consigna “Ni Una Menos”, seguimos alzando la voz frente a una realidad que persiste: los femicidios y las múltiples violencias por motivos de género continúan arrebatando vidas y vulnerando derechos.

Ni Una Menos no es solo una fecha. Es una expresión colectiva de memoria, de lucha y de compromiso social. Por eso creemos que esta convocatoria interpela a toda la comunidad.

Necesitamos que mujeres, hombres, jóvenes, personas mayores, instituciones, organizaciones y vecinos y vecinas de nuestra ciudad se involucren y sean parte de este reclamo.

La erradicación de las violencias de género no es una tarea exclusiva de quienes las padecen: es una responsabilidad colectiva que requiere del compromiso de toda la sociedad.

Nos movilizamos por quienes ya no están, por quienes atraviesan situaciones de violencia y por las generaciones futuras. Nos movilizamos para exigir políticas públicas efectivas, prevención, acompañamiento y justicia.

El Miércoles 3 de junio 18:30 horas Obelisco de Las Flores – Plaza Mitre

Porque vivas nos queremos.