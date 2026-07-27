CONVOCATORIA AL CONCURSO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE ALIMENTOS ARTESANALES (PUPAAs)

Desde la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente se informa que se encuentra abierta la convocatoria al VI Concurso «Proyectos para el Fortalecimiento de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAAs)», destinada a impulsar la producción de alimentos artesanales, promover la calidad e inocuidad de los productos y fomentar el autoempleo y la formalización.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 22 de agosto y está dirigida a productores y productoras de PUPAAs habilitadas o en proceso de habilitación.

Los proyectos seleccionados podrán acceder a un financiamiento de hasta $2.000.000 para PUPAAs domiciliarias y hasta $4.000.000 para PUPAAs comunitarias, destinado a la compra de herramientas, maquinarias, utensilios y mejoras en los procesos productivos e infraestructura.

Más información:

http://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/dipa/convocatoria