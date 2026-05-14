CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD

La Dirección de Tránsito, perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, comunica que continúan los operativos de tránsito, intensificándose especialmente durante los fines de semana y en horas de la madrugada.

En ese sentido, se informa que durante este fin de semana se realizarán controles de alcoholemia; verificación de documentación obligatoria para circular, de luces reglamentarias y uso de casco en motovehículos.

Se recuerda a todos los conductores la importancia de cumplir con las normas vigentes para garantizar una circulación segura y prevenir cualquier tipo de incidente.

Los operativos son llevados adelante por personal de Tránsito, junto a personal policial y de la Agencia Vial.