CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE TRÁNSITO EN HORAS DE LA MADRUGADA

La Dirección de Tránsito, perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, comunica que continúan los operativos de tránsito y que se intensifican en horas de la madrugada.

Se recuerda a todos los conductores que se debe contar con la documentación obligatoria para circular y uso de casco obligatorio en caso de los motovehículos; además, se continúan realizando controles de alcoholemia.

Los operativos son llevados adelante por personal de Tránsito, junto a personal policial y de la Agencia Vial.