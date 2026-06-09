Continúa el reclamo por el sorteo de viviendas

Luego del sorteo de viviendas realizado días atrás, con la irregularidad cometida durante el procedimiento de preadjudicación -donde se omitió colocar una bolilla en uno de los bolilleros provocando la no participación de más de cien familias-, continúan las repercusiones.

Desde el ejecutivo se hizo una conferencia de prensa anunciando la presentación oficial hacia el Instituto de la Vivienda, solicitando enmendar el error sucedido, con una posible solución: hacer un nuevo sorteo exclusivo para las familias que no participaron el pasado jueves 4 de junio, con nuevas viviendas.

Por otra parte, algunos vecinos en el día de ayer, también hicieron oficial una presentación solicitando la nulidad del sorteo, y exigiendo que se realice nuevamente con todos los participantes.

A su vez, en la sesión del Concejo Deliberante que se realizará este próximo jueves, ingresaron dos proyectos de la oposición solicitando informes al Instituto de la Vivienda respecto al sorteo, y según la información que obtuvimos, el oficialismo estaría presentando no sólo un pedido oficial de explicaciones a la Escribanía General de Gobierno sino que solicitarían al gobierno provincial que lleve a la práctica la construcción de 10 nuevas viviendas sea cual sea la resolución del sorteo cuestionado.

Lo concreto es que se esperan respuestas por parte de autoridades provinciales en estos días, con alternativas de reparación ante este grosero error que opacó algo tan importante como la entrega de viviendas en nuestra ciudad. Mientras crece la preocupación social esperamos se encuentre una solución que permita reparar el perjuicio ocasionado.