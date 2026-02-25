    ULTIMAS NOTICIAS:
    Educación

    Consejo Escolar llama a cobertura de cargo de auxiliares

    La Comisión Distrital conformada por el Cuerpo de Consejeros Escolares y representantes de los gremios de la ciudad de Las Flores, informa a los interesados, inscritos en el Listado de Aspirantes 2026 (solo asisten las personas que se encuentran en el listado vigente 2026), que el día VIERNES 27  de  FEBRERO de 2026 a las 18:00 hs,en la sede de la Escuela Primaria Nº1 se procederá a la cobertura de cargos de personal de servicio autorizados por la Direccion de Administracion de Recursos Humanos surgidas por Cese de art 13.

    Deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad.

     

    Share.

    Noticias Relacionadas