Consejo Escolar llama a cobertura de cargo de auxiliares

La Comisión Distrital conformada por el Cuerpo de Consejeros Escolares y representantes de los gremios de la ciudad de Las Flores, informa a los interesados, inscritos en el Listado de Aspirantes 2026 (solo asisten las personas que se encuentran en el listado vigente 2026), que el día VIERNES 27 de FEBRERO de 2026 a las 18:00 hs,en la sede de la Escuela Primaria Nº1 se procederá a la cobertura de cargos de personal de servicio autorizados por la Direccion de Administracion de Recursos Humanos surgidas por Cese de art 13.

Deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad.