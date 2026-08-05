CON LA DISCIPLINA VÓLEY, LLEGA LA ÚLTIMA JORNADA DE LA COPA JOVEN 2026

Tras la reprogramación del último encuentro, este sábado 8 de agosto nos encontramos para definir la Copa Joven en una jornada llena de emoción de la mano del Torneo de Vóley.

El evento ya disputó las primeras instancias con gran participación de los estudiantes de 4° y 5° año de las Escuelas Secundarias de Las Flores quienes compartieron esta propuesta deportiva donde prevalece el compañerismo y sana competencia.

Los esperamos a partir de las 15 horas en el edificio Ex-Cattorini Av. Manuel Venancio Paz 1114.