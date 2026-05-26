Con escapadas cortas y turismo regional, el feriado del 25 de Mayo movió $ 340 mil millones

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó los resultados de su relevamiento vinculado a la actividad turística del fin de semana largo por el 25 de Mayo. Del informe se desprende que hubo mucha gente movilizada por el país, pero en modo gasolero.

Fue un fin de semana largo muy tranquilo. Los eventos y las fiestas populares marcaron gran parte de las decisiones de viaje.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el quinto fin de semana largo del año movilizó a 1.440.120 turistas en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $ 339.880 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y gastos generales. El feriado estuvo marcado por muchas celebraciones patrias, fiestas populares, eventos culturales y propuestas gastronómicas.

El antecedente más cercano de un fin de semana largo por el 25 de Mayo fue en 2023. En comparación con aquella fecha, cuando el feriado tuvo cuatro días, la cantidad de turistas de este año creció un 9,1%.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 112.385, con un aumento real del 18% frente a 2023. En buena medida esto se dio porque –si bien este año tuvo un día menos– la incidencia de algunos gastos (por ejemplo, el transporte) resultó mayor.

La estadía promedio fue de 2,1 noches y el gasto total de $ 339.880 millones, un 9,9% menor a 2023, que también se explicó en la menor extensión de este fin de semana.

En la provincia de Buenos Aires, el pulso estuvo marcado por escapadas de cercanía, turismo rural y celebraciones criollas. “ El perfil predominante volvió a ser el de los viajes cortos, muchas veces definidos a último momento, impulsados por turistas provenientes del AMBA y de otros centros urbanos cercanos “, dice el informe de la CAME.

La ocupación hotelera de la Costa Atlántica se mantuvo moderada con niveles cercanos al 50%, pero hubo distritos con mejor porcentaje. Tal es el caso de Chascomús, municipio favorecido por su cercanía con grandes ciudades, donde la ocupación hotelera fue del 70%, según la CAME.