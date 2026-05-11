Comunicado de la Secretaría de Economía y Finanzas

Ante la información errónea que circula a través de publicaciones realizadas en redes sociales, desde la Secretaría de Economía y Modernización de la Municipalidad de Las Flores, se dan a conocer los detalles respecto al proyecto y ejecución de la obra de entubamiento del conducto de la avenida 17 de Octubre (tercera etapa):

En el Presupuesto de 2025 se presentó un proyecto desde el municipio para dicho entubamiento, en concepto de subsidio por $ 500.000.000. Dicho proyecto se presentó ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Con fecha 21 de agosto de 2025 se firma el convenio con dicho Ministerio, por un monto de $ 468.171.424,72. Con fecha 12 de diciembre de 2025 se recibe el primer desembolso correspondiente al 30 % del monto del subsidio como lo estipula la clausula sexta por $ 140.451.427,42. El 27 de enero de 2026 se llama a licitación privada y se adjudica el 4 de febrero de 2026 a la firma Tuboloc S.A. la compra de 600 metros de caños de PVC Helicoidal de 1200 mm de diámetro (también presentaron ofertas las firmas Plastiferro y Cantofil S.A.)

La recepción de los caños de PVC se realizaron entre los días 24 de febrero y 16 de marzo del corriente año; en el mes de abril se hace efectivo el pago y en mayo se inician las obras con mano de obra municipal.