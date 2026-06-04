COMUNICADO A LOS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los asociados y su Cooperativa, promoviendo la participación, la escucha y el sentido de pertenencia institucional, informamos que los integrantes de la Sindicatura se encontrarán presentes en la sede administrativa de 25 de Mayo Nº 513 todos los viernes, en el horario de 12:00 a 13:00 hs.

Este espacio tiene como finalidad recibir inquietudes, sugerencias y consultas de los asociados, contribuyendo a una gestión más cercana, transparente y participativa.

Recordamos que la Sindicatura es el órgano de fiscalización interna de la Cooperativa, elegido democráticamente por la Asamblea de Asociados. Entre sus funciones se encuentran velar por el cumplimiento del Estatuto Social, supervisar el funcionamiento institucional y representar los intereses de los asociados, promoviendo el correcto desarrollo de la vida cooperativa.

Estamos convencidos de que la participación de nuestros asociados es fundamental para seguir construyendo una Cooperativa cada vez más sólida, eficiente y comprometida con la comunidad.

Juntos gestionaremos mejor para fortalecer nuestra identidad cooperativa y alcanzar los objetivos que compartimos.

Consejo de Administración

Cooperativa de Electricidad de Las Flores Ltda.