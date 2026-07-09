CÓMO SERÁ LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL FERIADO

Desde la Dirección de Servicios Urbanos se informa que, debido al feriado por el Día de la Independencia, este jueves 9 de julio no habrá recolección de residuos reciclables (secos).

En tanto, la recolección de residuos domiciliarios húmedos se realizará con normalidad durante los días jueves 9 y viernes 10 (jueves en calles paralelas a a Av. San Martín y viernes en paralelas a Av. Rivadavia).

Asimismo, se recuerda a la comunidad la importancia de sacar únicamente los residuos que corresponden en el día establecido.