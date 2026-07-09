CÓMO SERÁ LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL FERIADO

Desde la Dirección de Servicios Urbanos se informa que, debido al feriado por el Día de la Independencia, este jueves 9 de julio no habrá recolección de residuos reciclables (secos).
En tanto, la recolección de residuos domiciliarios húmedos se realizará con normalidad durante los días jueves 9 y viernes 10 (jueves en calles paralelas a a Av. San Martín y viernes en paralelas a Av. Rivadavia).
Asimismo, se recuerda a la comunidad la importancia de sacar únicamente los residuos que corresponden en el día establecido.
Desde la Dirección de Servicios Urbanos se informa que, debido al feriado por el Día de la Independencia, este jueves 9 de julio no habrá recolección de residuos reciclables (secos).