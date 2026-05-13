CÓMO PREVENIR LAS INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO

Con el descenso de la temperatura y la necesidad de calefaccionar los hogares, las intoxicaciones por Monóxido de Carbono van en aumento.
Éste no tiene olor, color, ni sabor y no es irritante, se dispersa con facilidad en ambientes cerrados y las personas suelen no percibirlo; sin embargo, constituye la principal causa de muerte por envenenamiento en todas las edades a nivel mundial.
En este marco, desde la Secretaría de Salud Pública se recuerda:
Signos de alarma
Sentir dolor de cabeza, mareo, náuseas, confusión, visión borrosa, debilidad muscular, cansancio, taquicardia e inestabilidad al caminar pueden ser síntomas de intoxicación. El avance del cuadro puede llevar a la pérdida de conciencia y a casos mortales.
Ante estos signos, abrir las ventanas, trasladar a la persona intoxicada a un espacio abierto para que respire aire puro, apagar los artefactos de calefacción y acercarse al centro de salud más cercano.
Cómo evitar las intoxicaciones con monóxido
• Ventilar SIEMPRE los ambientes donde haya artefactos que generen combustión (estufas a gas, leña, carbón, braseros, etc.)
• No usar hornallas ni hornos para calefaccionar
• No dormir con estufas prendidas que no tengan salida exterior
• Limpiar el tiraje de parrillas y chimeneas ubicadas en ambientes cerrados
• Todos los años antes de prender los artefactos a gas, verificá su funcionamiento con un gasista matriculado
• Las llamas de los artefactos a gas deben ser de color azul. Si son naranjas la combustión no es correcta y puede estar contaminando el ambiente
• Colocar rejillas de ventilación permanentes cerca de los calefones, termotanques y calefactores.
Si el único medio para calefaccionar es un brasero:
• Encenderlo fuera del hogar, ingresar cuando no se observe humo y mantener una ventilación del ambiente que asegure el ingreso de aire limpio.
• No dormir con el brasero encendido dentro del hogar.
• Retirar el brasero del hogar antes de acostarse a dormir.
ANTE UNA URGENCIA O EMERGENCIA RECUERDE LLAMAR AL 911 o 107.