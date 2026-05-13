CÓMO PREVENIR LAS INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO

Con el descenso de la temperatura y la necesidad de calefaccionar los hogares, las intoxicaciones por Monóxido de Carbono van en aumento.

Éste no tiene olor, color, ni sabor y no es irritante, se dispersa con facilidad en ambientes cerrados y las personas suelen no percibirlo; sin embargo, constituye la principal causa de muerte por envenenamiento en todas las edades a nivel mundial.

En este marco, desde la Secretaría de Salud Pública se recuerda:

Signos de alarma

Sentir dolor de cabeza, mareo, náuseas, confusión, visión borrosa, debilidad muscular, cansancio, taquicardia e inestabilidad al caminar pueden ser síntomas de intoxicación. El avance del cuadro puede llevar a la pérdida de conciencia y a casos mortales.

Ante estos signos, abrir las ventanas, trasladar a la persona intoxicada a un espacio abierto para que respire aire puro, apagar los artefactos de calefacción y acercarse al centro de salud más cercano.

Cómo evitar las intoxicaciones con monóxido

• Ventilar SIEMPRE los ambientes donde haya artefactos que generen combustión (estufas a gas, leña, carbón, braseros, etc.)

• No usar hornallas ni hornos para calefaccionar

• No dormir con estufas prendidas que no tengan salida exterior

• Limpiar el tiraje de parrillas y chimeneas ubicadas en ambientes cerrados

• Todos los años antes de prender los artefactos a gas, verificá su funcionamiento con un gasista matriculado

• Las llamas de los artefactos a gas deben ser de color azul. Si son naranjas la combustión no es correcta y puede estar contaminando el ambiente

• Colocar rejillas de ventilación permanentes cerca de los calefones, termotanques y calefactores.

Si el único medio para calefaccionar es un brasero:

• Encenderlo fuera del hogar, ingresar cuando no se observe humo y mantener una ventilación del ambiente que asegure el ingreso de aire limpio.

• No dormir con el brasero encendido dentro del hogar.

• Retirar el brasero del hogar antes de acostarse a dormir.

ANTE UNA URGENCIA O EMERGENCIA RECUERDE LLAMAR AL 911 o 107.