COMIENZAN LAS INSCRIPCIONES PARA LOS TALLERES DE LA DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES

La Dirección de Adultos Mayores, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, comunica que desde hoy comienzan las inscripciones para los Talleres que se dictarán durante el año.

Las propuestas son: Tango, Telar, Fotografía, Abuelos Leecuentos, Newcom, Aquagym, Gimnasia.

A partir de este lunes 9 de marzo, los interesados pueden inscribirse en la Dirección de Adultos Mayores, en Av. San Martin Nº 480, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas; teléfono 2244-444131, o por mail: adultosmayores@lasflores.gob.ar