Comienza la etapa local de Torneos Bonaerenses

La Secretaría de Deportes informa que se pondrá en marcha la fase local de los Juegos Bonaerenses 2026.

El lunes 8 de junio, a las 9 horas en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, tendrá lugar la eliminatoria de Básquet 3×3 y Cestoball 3×3 (todas las categorías; femenino y masculino).

En tanto, el cronograma de la primera semana continuará de la siguiente manera:

martes 9, en la laguna del Parque Plaza Montero a partir de las 9 horas, se llevará a cabo el certamen de Pesca (Sub 18; ambos sexos); el miércoles 10 en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, desde las 9 horas: Ajedrez (todas la categorías; masculino y femenino) y en el Parque Plaza Montero, a las 10 horas: Bonaerenses en Carrera (Sub 18; masculino y femenino).

El jueves 11, a las 9 horas en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”: Fútbol Tenis (Sub 15 y Sub 18 femenino; y Sub 15 masculino) y el viernes 12, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” a las 9 horas: Fútbol Tenis (Sub 18 masculino).