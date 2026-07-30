COMENZÓ LA COPA JOVEN CON BÁSQUET Y FÚTBOL: HOY TENIS DE MESA Y TRUCO

Se puso en marcha una nueva edición de la Copa Joven, la propuesta deportiva que reúne a estudiantes de 4° y 5° año de las Escuelas Secundarias de Las Flores para compartir una semana de deporte, compañerismo y sana competencia.

La primera disciplina fue el básquet que se desarrolló en el Playón Deportivo “Tano Falasco”, con una gran participación de los equipos.

Resultados de la jornada:

* Dante Alighieri – 10 puntos

* Técnica – 9 puntos

* San Miguel – 8 puntos

* Secundaria 1 (Media) – 7 puntos

* Secundaria 2 (Normal) – 7 puntos

* Secundaria 3 – 7 puntos

La emoción de la Copa Joven continuó este miércoles con la disputa del torneo de fútbol, una de las disciplinas más esperadas por los estudiantes.

Durante la jornada se vivieron encuentros con mucha pasión y con el permanente acompañamiento por parte de las hinchadas.

Resultados de fútbol

* Secundaria 3 – 10 puntos

* San Miguel – 9 puntos

* Dante – 8 puntos

* Secundaria 1 (Media) – 7 puntos

* Secundaria 2 (Normal) – 7 puntos

* Técnica – 7 puntos

Por otra parte, las hinchadas de la Secundaria 1 y la Secundaria 3 se llevaron 1 punto extra cada una por el aliento de las hinchadas.

La actividad continuará hoy jueves, cuando se desarrollen las competencias de tenis de mesa y truco, disciplinas que también otorgarán puntos importantes para la definición de la Copa.