CIERRE DE LA COLONIA DE ADULTOS MAYORES Y PARTICIPACIÓN EN CORSOLANDIA

El día sábado 21 la Comparsa de Adultos Mayores “Colibrí” participó de la jornada de apertura de la 54º edición Corsolandia, desarrollando así la actividad intergeneracional, con alegría, color y a puro ritmo, «porque la edad no es una barrera para disfrutar y compartir con los peques y la comunidad toda».

En tanto, el domingo 22 en el Centro Recreativo Municipal «Néstor Kirchner» desde las primeras horas de la mañana, se llevó a cabo el Cierre de Verano de la Colonia de Adultos Mayores con más de un centenar de adultos y familia.

Se contó además con la presencia del intendente Fabián Blanstein, la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; el director del área, Mariano Montes de Oca junto a todo el equipo de trabajo que fueron parte e hicieron posible el desarrollo de la misma. También acompañaron las directoras de Discapacidad, Manuela Cieza; de Niñez y Adolescencia, Lucila Meléndez y de Promoción Comunitaria, Silvina Castro.

Durante la jornada se realizó un almuerzo, juegos recreativos, actividades acuáticas y el cierre del día se llevó a cabo con el tradicional fogón. Fue un momento de alegría, reflexión y vivencias compartidas, momentos únicos que quedarán guardados en nuestros corazones.