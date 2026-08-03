Ciclo anfitrión en Del Borde: Títeres, máscaras y teatro en una producción imperdible

El Lazarillo de Tormes, llega al Teatro

El Ciclo de Teatro Invitado Del Borde Anfitrión recibirá, el próximo viernes 14 de agosto, a la compañía Teatro por Cuenta Propia (con sede en la Ciudad de Buenos Aires), con el espectáculo El Lazarillo del Riachuelo, escrito y protagonizado por Gonzalo Guevara y dirigido por Claudia Quiroga.

Esta propuesta, de primer nivel, pasará por Las Flores en el contexto de una gira nacional que la llevará a recorrer gran parte de nuestro país.

La obra, que incluye actuación tradicional, títeres y máscaras, es una versión libre de La vida del Lazarillo de Tormes, adaptada a la Buenos Aires de hoy, que invita a la reflexión, tratando con poética y belleza la problemática de las infancias de la calle.

Un niño cartonero, criado en la calle, irá aprendiendo el oficio de la mano de los personajes que lo van formando o, más bien, deformando.

Un carro de cartonero, a modo de escenografía móvil, será protagonista simbólico y funcionará como cama, baúl, retablo, mesa…

En un tono tierno, irónico y despiadado, El Lazarillo del Riachuelo muestra los vicios y actitudes hipócritas de la sociedad.

Gonzalo Guevara es integrante del equipo artístico y de gestión del Grupo de Teatro Catalinas Sur, donde se ha desempeñado a lo largo de los años como actor, titiritero, docente y en el área de producción y coordinación general.

La propuesta está orientada a jóvenes y adultos.

La función será el viernes 14 a las 21 en el Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570, Las Flores).

La entrada tendrá un valor de $ 15000, pudiéndose adquirir con descuento de manera anticipada (1 x $ 13000 y 2 x $ 25000).

Reservas al 2244 475510.

La producción tiene el aval de Proteatro y el Espacio Teatral Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Las Flores.

@lazarillodelriachuelo // @delbordeteatro