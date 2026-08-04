Chimpay se prepara para la gran celebración de Ceferino Namuncurá

Agosto es un mes muy especial para la localidad rionegrina de Chimpay, ya que se celebra un nuevo aniversario del nacimiento de Ceferino Namuncurá. Este año se conmemoran los 140 años del nacimiento del joven beato, cuya figura convoca cada año a miles de peregrinos de todo el país. El intendente de Chimpay, Gustavo Sepúlveda, en diálogo con Play Radios destacó que, «Agosto es el mes de celebración de Ceferino Namuncurá, en Chimpay. Desde el municipio ayudamos con toda la parte logística y operativa para el miércoles 26, que es el día central con la misa, y durante todo el fin de semana que le sigue, se concentran las principales actividades religiosas», explicó Sepúlveda.

El jefe comunal señaló que la organización de la tradicional fiesta comienza muchos meses antes. «Es un evento que empezamos a trabajar entre febrero y marzo. Ya está todo organizado y en estos últimos días solo vamos puliendo los detalles», indicó.

Chimpay, ubicada en el Valle Medio de Río Negro, espera recibir alrededor de 60 mil visitantes durante las jornadas de celebración, una cifra que cada año convoca fieles y devotos provenientes de todo el país en la pequeña localidad patagónica. «Es un lugar muy bonito y está todo preparado para recibir a la gente. Llegan peregrinos en colectivo, en bicicleta, a caballo y también caminando. Lo más interesante es que mucha gente viene a cumplir una promesa, a agradecer o a pedirle a Ceferino», expresó.

En un contexto económico complejo, Sepúlveda remarcó que la celebración representa siempre un espacio de encuentro y esperanza. «Venimos a un evento religioso, a renovar nuestra fe. Tenemos que cuidarnos entre todos», señaló también en referencia al acceso a la ciudad dada la multitudinaria convocatoria.

El intendente recordó además que Chimpay, recibe visitantes durante todo el año atraídos por la figura de Ceferino Namuncurá. «Ceferino es todo el año, la gente nos visita durante todo el año, para acercarse al santo”, sostuvo.

Finalmente, renovó la invitación a quienes deseen participar de la tradicional celebración «Los esperamos para compartir un día de religiosidad. Contamos con camping gratuito y baños para recibir de la mejor manera a todos los peregrinos y visitantes», concluyó.