CHARLA INFORMATIVA – DIPLOMATURA EN INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

La Secretaría de Educación y Cultura invita a la charla informativa sobre la «Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos», que dictará la Universidad de Buenos Aires, en nuestra ciudad; la misma se realizará el sábado 28 de marzo, a las 10 horas en el Centro Universitario, Av. Gral. Paz y Alem, 1er Piso.

La propuesta académica está orientada a ampliar el acceso a la educación superior y a la formación en áreas estratégicas para el desarrollo local, brinda una introducción a los fundamentos de la programación y al análisis de datos, incorporando herramientas básicas para el procesamiento de información.