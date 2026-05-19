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    CELF TV es MUNDIAL: nuevas promos de Futurtel

    Futurtel lanza la Promo Mundial con planes imperdibles, instalación gratis y el sorteo de un TV 43″

    Viví toda la pasión de nuestra selección con la mejor conexión y contenido en HD

    📣 PLANES PROMOCIONALES
    👉 50 MB + TV + Pack Fútbol $49.990
    👉 100 MB + TV + Pack Fútbol $59.990

    🚀 Instalación GRATIS
    🎁 Con tu nueva alta participás del sorteo de un TV 43”
    También participan todos los asociados a CELFTV vigentes.

    Sumate a la experiencia completa: internet + TV + fútbol en un solo lugar.

    📲 Solicitalo por WhatsApp: 2244 483426
    Para más info ingresa a www.coopelf.com.ar

    Bases y condiciones: https://coopelf.com.ar/bases-y-condiciones-promo-mundial/

     

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