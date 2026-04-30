CAPACITACIÓN DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE PATINAJE ARTÍSTICO LUISINA GIOIOSA

El día Sábado 25 de Abril, -para completar con el Campus que había comenzado el día 11 de Abril- con una Jornada en la Disciplina Danza a cargo de la Profesora Emiliana Gallo, formada en expresión Corporal, Aeróbica y Danzas Urbanas en Argentina y Brasil y con un amplio currículum, el grupo de la profesora Luisina gioiosa recibió al Técnico Internacional Juan Carlos López. Lopez además es técnico Internacional de Patín Artístico y Presidente de la Liga Roller Life. Se desarrolló una jornada extensa e intensa de entrenamiento en la Disciplina Libre. Ambas Disciplinas se complementan para un excelente desarrollo de la competencia.

Se realizaron revisión de Coreografías para participación en la Primer Fecha de Liga 2026.

Felicitaciones a quienes fueron parte de ambas jornadas enriquecedoras para la disciplina, se seguirá trabajando y sumando conocimientos .

En equipo siempre es mejor