CANOTAJE LAS FLORES LOGRÓ MUY BUENOS RESULTADOS EN NECOCHEA

La Secretaria de Deportes hace mención a la participación de Canotaje Las Flores en la segunda fecha del Campeonato de Maratón, que se desarrolló en Necochea con la fiscalización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.).

Los registros alcanzados por nuestros palistas fueron: en preinfantiles (1.000 m.): Tiziano Sosa (1° en K1; 2° en 4,30 m. y 3° en K2). En infantiles (1.000 m.): Ruth Arballo (1° en 4,30 m. y 1° en K1), Sol Pardo (4° en 4,30 m.; 2° en K1 y 2° en K2), Lucas Carpinetti (9° en 4,30 m.; 5° en K1 y 4° en K2) y Mikeas Maciel (13° en 4,30 m.; 8° en K1 y 4° en K2).

Asimismo, en menores (2.000 m.): Francisca Abrego (1° en 4,30 m.; 1°) en K1 y 3° en K2) y Tomás Adorno (4° en 4,30 m. y 4° en K1). En cadetes (maratón): Lucía Monfort (2° en K2; 4° en K1 y 9° en K2 mixto), Ana Paula Torres Díaz (2° en K2; 2° en K1 y 3° en K2 mixto) y Ana Paula Poblete (13° en K2 mixto). En junior (maratón): Jacinto Torres Díaz (2° en K2; 3° en K1 y 3° en K2 mixto). En senior (maratón): Malcom Maciel (5° en K1). En master “A” (maratón): Roberto Sosa (3° en K1). En master “C” (maratón): Lucas Pisano (2° en K1), Hugo Rosas (13° en K2 mixto y 3° en K2) y Aldana Canteli (1° en K2). En master “G” (3.000 m): Ricardo “Piojo” Carpinetti (1° en 4,30 m.).