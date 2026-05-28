CANOTAJE: JUANI CÁCERES FUE CUARTO EN LA COPA DEL MUNDO DE MARATÓN EN CHINA

La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Juan Ignacio Cáceres en la Copa del Mundo de Maratón de Canotaje, que se desarrolló el fin de semana en Bozhong, Provincia de Sichuan en China.

El palista florense estuvo presente una vez en una regata internacional representando a la Selección Argentina, donde en la competencia de Short Race, sobre una distancia de 3,4 Km. en embarcación K1, se adjudicó el tercer puesto en serie. Este importante registro le permitió acceder a la final, teniendo un gran protagonismo codeándose con el pelotón de los punteros, llegando en el cuarto lugar.

Al otro día, estaba prevista la prueba Long Race, siempre en K1, pero Juani no pudo ser de la partida debida a una intoxicación producida por algún alimento consumido en la noche del sábado.