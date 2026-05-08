EL PROGRAMA MUNICIPAL “TU HUERTA” ENTREGA SEMILLAS DE LA CAMPAÑA OTOÑO-INVIERNO

La Dirección de Desarrollo Agropecuario informa que ya se están entregando semillas correspondientes a la campaña otoño–invierno del programa municipal “Tu Huerta”, destinada a promover la producción de alimentos frescos y saludables en los hogares de la comunidad.

Las semillas disponibles incluyen variedades aptas para la siembra durante los meses más fríos, fomentando la autoproducción y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Los vecinos podrán retirarlas de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 12:00 horas, en la oficina de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, ubicada en Av. Manuel V. Paz 1.114.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de acompañar a la comunidad en el desarrollo e huertas familiares y sostenibles.