Lalcec informa que están realizando la campaña de prevención del cáncer de próstata. Si deseas anotarte para realizarte análisis de psa (próstata) podes concurrir a:
Casa de la salud, Rivadavia 535 , en estos días y horarios:
Martes 23 de junio: 16 hs.
Miércoles 24 de junio: 17 hs.
Jueves 25 de junio: 16 hs.
Martes 30 de junio: 16 hs.
Miércoles 1 de julio: 17hs.
Una vez se tengan las inscripciones, se notificarán días y horarios para la extracción de sangre a cargo de los profesionales bioquímicos que colaboran con Lalcec Las Flores en forma gratuita.
Se recuerda que està destinado a personas mayores de 45 años, o menores si tienen antecedentes familiares.
¡la detección temprana evita riesgos mayores!