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    Salud

    Campaña de prevención del cáncer de próstata

    Lalcec informa que están realizando la campaña de prevención del cáncer de próstata. Si deseas anotarte para realizarte análisis de psa (próstata) podes concurrir a:

    Casa de la salud, Rivadavia 535 , en estos días y horarios:

    Martes 23 de junio: 16 hs.

    Miércoles 24 de junio: 17 hs.

    Jueves 25 de junio: 16 hs.

    Martes 30 de junio: 16 hs.

    Miércoles 1 de julio: 17hs.

    Una vez se tengan las inscripciones, se notificarán días y horarios para la extracción de sangre a cargo de los profesionales bioquímicos que colaboran con Lalcec Las Flores en forma gratuita.

    Se recuerda que està destinado a personas mayores de 45 años, o menores si tienen antecedentes familiares.

    ¡la detección temprana evita riesgos mayores!

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