CAMPAÑA ANTIGRIPAL DE LA DELEGACIÓN UPCN LAS FLORES

Debido al advenimiento de la época invernal y a las enfermedades respiratorias que esto conlleva, desde POLICONSULTORIO DE UPCN AZUL, se realizará en la ciudad de Las Flores la VACUNACION ANTIGRIPAL GRATUITA, teniendo en cuenta lo importante que es la prevención, principalmente en las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo.

Esta actividad se realizará en Delegación de UPCN de nuestra ciudad (sita en la calle 25 de mayo 613), el jueves 21 y viernes 22 desde las 8.00 Horas y hasta las 11.00 horas.

Documentación para presentar: Aplicación o Carnet de Ioma y los menores de 65 años deberán presentar orden médica para la colocación.

Por lo expresado anteriormente queda invitada haciendole llegar la misma a su personal a cargo.

Por otra parte, solicitamos que por su intermedio se haga extensiva la invitación a los directores y personal a cargo (docentes y auxiliares) de todos los niveles de las instituciones educativas del distrito.