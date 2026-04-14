Camila Mendiondo: «hoy festejamos el Día del Patinador entre todos»

En el Dia del patinador saludamos a Camila Mendiondo, la profe de patín del Club Juventud Deportiva, y en su nombre a todos los patinadores de nuestra ciudad.

Hoy para festejar, las dos escuelas de patin de Las Flores organizaron en conjunto, una caminata: “simbólica, a modo de fiesta, bien para arriba”, dijo Cami a la radio.

Cada año el festejo es puertas para adentro con algún pic nic entre los alumnos, por eso este año lo pensaron para todos, abierto a la comunidad. “Esta bueno tener un día para festejar, para reconocernos, porque es un poco para todos, en reconocimiento al esfuerzo de los técnicos, los padres, y de los chicos que le ponen amor a lo que hacemos”, agregó la profe.

Esta tarde desde el obelisco, a las 18 hs caminarán hasta la pista Jenifer Ledesma. Están todos invitados a sumarse.

¡Feliz día Patinadores!!!