CAMBIO DE HORARIOS EN LOS MUSEOS

La Dirección de Museos dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura, informa que a partir del 11 de abril entraron en vigencia los horarios de los museos para la temporada otoño–invierno.

– Museo de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”

– Museo Histórico “Alfredo R. Almada”

📍 Av. General Paz 570

🕙 Miércoles a viernes: 10:00 a 12:00 hs.

🕞 Sábados y domingos: 15:30 a 18:30 hs.

– Museo y Biblioteca “Adolfo Bioy Casares” – Pardo

📍 Estación de Ferrocarril

🕞 Sábados, domingos y feriados: 15:30 a 18:30 hs.

📞 Para consultas y reservas de visitas grupales o escolares: (02244) 506981

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