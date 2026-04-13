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    CAMBIO DE HORARIOS EN LOS MUSEOS

    La Dirección de Museos dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura, informa que a partir del 11 de abril entraron en vigencia los horarios de los museos para la temporada otoño–invierno.

    – Museo de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”
    – Museo Histórico “Alfredo R. Almada”

    📍 Av. General Paz 570
    🕙 Miércoles a viernes: 10:00 a 12:00 hs.
    🕞 Sábados y domingos: 15:30 a 18:30 hs.

    – Museo y Biblioteca “Adolfo Bioy Casares” – Pardo

    📍 Estación de Ferrocarril
    🕞 Sábados, domingos y feriados: 15:30 a 18:30 hs.

    📞 Para consultas y reservas de visitas grupales o escolares: (02244) 506981

    📲 Redes sociales: Museos y Archivo Las Flores (Instagram y Facebook)

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