CADA VEZ MÁS COLEGIOS SECUNDARIOS TOMAN MEDIDAS RESTRICTIVAS PARA EL USO DEL CELULAR

Tras la ley que prohíbe el celular en primaria, los colegios bonaerenses extendieron la restricción a secundaria. Un relevamiento de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privados de Argentina (AIEPA) detectó que 154 instituciones privadas de nivel medio, técnico o agrario ya aplican limitaciones o prohibiciones directas.

El sondeo se hizo sobre más de 1.500 centros educativos de gestión privada que tienen secundaria en la Provincia. La medida se da luego de que entrara en vigencia, al inicio del ciclo lectivo 2026, la ley bonaerense que impide el uso de pantallas en nivel primario de escuelas públicas y privadas. Solo se permite cuando lo requiera el docente.

Los modelos que eligieron las escuelas

Por “decisión institucional”, cada colegio definió su propia modalidad. La mayoría coincide en sacar el dispositivo del aula.

Algunos casos relevados por AIEPA:

– Colegio Arandu, La Plata: en primario no llevan celular. En secundario lo dejan en lockers y solo lo usan al retirarse.

– Colegio Haras del Sur, La Plata: ciclo básico no puede traerlo. En ciclo superior debe permanecer en la mochila.

– Colegio Jacarandá, Lanús: guardado en mochila. Solo se usa si el docente lo pide como recurso pedagógico.

– Instituto Avellaneda, Avellaneda: se habilita para actividades específicas, con aviso a dirección y supervisión. Al terminar se apaga y se guarda.

– Instituto La Paz, La Matanza: al ingresar lo dejan en una caja con divisorios al lado del docente. Lo recuperan en el recreo.

– Instituto Parroquial San Justo, La Matanza: solo billeteras virtuales en recreo y bufete. Para uso pedagógico, con autorización y proyecto educativo.

Otras escuelas directamente prohíben el celular toda la jornada en primaria y solo lo permiten en recreos en secundaria.

“El tema no puede ser ignorado”

Para Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, la problemática es diaria: “Vemos chicos que llegan con el celular como una extensión de su mano, con dificultades para sostener la atención o el diálogo cara a cara. No hay una única solución, pero sí un consenso: el tema no puede ser ignorado”.

Zurita advirtió que “sin una regulación adecuada, los alumnos pierden el foco en el proceso educativo”. Por eso desde AIEPA realizan capacitaciones y actualización pedagógica para las instituciones que lo requieran.

El informe también incorporó casos de colegios de CABA, Neuquén, Salta, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy y Mendoza. En algunas de esas provincias ya rigen leyes similares.

El objetivo compartido es que el celular deje de ser una distracción permanente y vuelva a usarse solo como herramienta pedagógica puntual.

Fuente: prensa AIEPA