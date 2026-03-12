Cabalgata a la estancia «Los Carrizales» por el aniversario de la ciudad

Los Carrizales se prepara para la cabalgata del 24 y 25 de marzo para festejar los 170 años del Carmen de Las Flores.

En el marco de la conmemoración del 170 aniversario de la fundación de la ciudad del Carmen de Las Flores la Agrupación «Los Carrizales» invita a participar de la cabalgata a la estancia donde se encuentra la histórica casona de Don Manuel Venancio Paz, fundador de nuestra ciudad.

Como en cada aniversario, esta actividad tiene como objetivo rendir homenaje a nstras raices y poner en valor un lugar emblemático vinculado a los orígenes de la comunidad. Promoviendo el encuentro con nuestra historia y en reconocimiento de quien fundó y desarrolló la ciudad de Las Flores en el año 1856.

La salida será el martes 24 a las 7 hs desde la iglesia Nuestra Señora del Carmen.

17 hs: acto protocolar y mateada con tortas fritas

21 hs: cena con tarjeta -valor: $20.000- sin bebida, llevar cubiertos (confirmar asistencia hasta el 21/3 a las 15 hs al telefono 2244-462358)

Regreso a la ciudad el miércoles 25.