Buenos Aires: Las peores vacaciones de invierno desde la pandemia

El balance que dejaron las vacaciones de invierno para la industria del turismo varía según la fuente de información y donde se apunte. La provincia de Buenos Aires no tuvo sus mejores números, donde el receso invernal dejó un panorama sumamente complejo para las economías locales.

De acuerdo al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las vacaciones movilizaron a 4,6 millones de personas por todo el país que gastaron 2,12 billones de pesos. Se trata de un aumento del 5,9% de la cantidad de personas movilizadas y del 2,5% del impacto económico respecto del año pasado.

En base a estos números, y a informes del INDEC, el gobierno nacional sostuvo que “el primer semestre de 2026 fue récord de turismo receptivo”. “Ingresaron al país 3,1 millones de turistas extranjeros, el nivel más alto de los últimos años”, celebraron desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

Este panorama general no llegó a los destinos turísticos bonaerenses. En palabras de la CAME “la Costa Atlántica y buena parte de la provincia de Buenos Aires registraron uno de los inviernos más débiles de los últimos años“. Según la entidad, la poca actividad se debió a “la menor demanda y el desplazamiento del gasto turístico hacia el Mundial“.

La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, se mostró en desacuerdo con esa conjetura. Para ella, el problema es “un modelo económico que golpea al bolsillo también golpea al turismo”. La funcionaria de Kicillof advirtió ayer que “este fue el peor invierno turístico bonaerense desde la pandemia“.

Según los datos de su cartera, la provincia de Buenos Aires registró 753 mil turistas, un 11,7% menos que en 2025 (y 22,4% menos que en 2023). El impacto económico fue de 305 mil millones de pesos, un 10,9% menos que el año pasado (y 26% menor al de 2023).

Volviendo al reporte de la CAME, la ocupación hotelera más alta la tuvo San Pedro con el 90%. Tapalqué quedó en segundo lugar con el 82,5% de sus plazas ocupadas y tercero Balcarce con el 60%. Destinos como Tandil, Tigre, Lobos, Pinamar o Chascomús no superaron el 50% de ocupación hotelera y los costeros como Carhué, Mar del Plata, Miramar o el partido de la Costa apenas superaron el umbral del 40%.

Más allá de los casos puntuales y de los porcentajes, la subsecretaria Martínez lo graficó de esta manera: “dos de cada tres camas turísticas de la Provincia, vacías“. “No es un dato aislado. Es tendencia: cayeron los turistas en verano, cayeron en los fines de semana largos, y ahora cayeron en invierno”, sentenció.

Fuente: infocielo.com