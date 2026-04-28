Boxeo: Agustín Cardozo sumó un nuevo triunfo en Saladillo

El pugilista florense Agustín Cardozo sumó una nueva victoria en el terreno profesional, en ésta oportunidad fue en el marco de un gran Festival de Boxeo que se llevó a cabo en el Club San Roque de Saladillo.

El púgil florense (63,500 Kg.) hizo un planteo inteligente a lo largo de los 4 rounds, con gran movilidad y combinaciones de golpes certeros, que le dieron el triunfo por puntos ante Franco Sotelo de Balcarce (62,600 Kg.).

De esta manera “Chucky”, acompañado en el rincón por Carlos Castaño (padre de Brian, ex campeón mundial) y su padre Ramón, ostenta un récord de siete combates ganados, cuatro de ellos por nocaut, y 5 enfrentamientos perdidos.