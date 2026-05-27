BOX: KARIM CRUCCE ES EL CAMPEÓN ARGENTINO MÁS JÓVEN DE LA HISTORIA DE LA CATEGORÍA PESADOS

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes, felicita a Karim Crucce por convertirse en el titular de la corona argentina de la categoría pesados y además por ser el más joven de la historia en conseguir este logro del boxeo.

Con tan sólo 20 años, el florense superó el récord del inolvidable Oscar “Ringo” Bonavena quien, con 22 años, el 4 de septiembre de 1965 había derrotado por puntos a Gregorio “Goyo” Peralta en el mítico Luna Park.

El sábado por la noche en la Federación Argentina de Box, el púgil florense (101,250 Kg.) no tuvo inconvenientes en ganarle por nocaut en el primer round a Esteban Juárez (142,300 kg.), enviándolo dos veces a la lona producto de una combinación de golpes en el rostro y un derechazo en la zona blanda, que no le permitieron al oriundo de Pilar, continuar el combate.

En las instalaciones de Castro Barros 75, el secretario de Deportes, Favio Folini; el director de Deportes, Pedro Cantet; y el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Muñiz compartieron la velada junto al director de Deporte Social de la provincia de Buenos Aires, Marcos Cianni.

Luego de la victoria, Crucce fue recibido en Las Flores el domingo a la mañana por el intendente Fabián Blanstein y demás autoridades municipales, como así también por familiares y amigos.