BOX: DEBUT EN EL PROFESIONALISMO DE FACUNDO MORENO

La Secretaría de Deportes hace mención a la primera presentación en el campo profesional de Facundo Moreno (106,900 Kg.), quien estuvo acompañado en el rincón por Walter Javier Crucce y su padre Mario.

El sábado 2 de mayo por la noche en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB) y en el marco de la cartelera promovida por el River Boxing Team, el florense enfrentó a Leonardo Gutiérrez (119,350 Kg.; Córdoba).

El inicio había sido favorable para el púgil de nuestra ciudad, ya que promediando el primer round colocó un tremendo zurdazo cruzado en el mentón del cordobés y lo mandó a la lona. Todo indicaba que el camino se le allanaría a Moreno para conseguir el triunfo, pero Gutiérrez se recuperó y durante los tres asaltos restantes elaboró la victoria por puntos en decisión unánime.

El árbitro fue René Godoy y las tarjetas de los jurados arrojaron los siguientes fallos: Maciel y Palmieri 38 a 37; y Stella 38 a 36.