Boletín Municipal

EL CORO SE PRESENTÓ EN EL HOGAR DE LA TERCERA EDAD “AÑOS DE REENCUENTRO”

El Coro Polifónico Municipal de Las Flores, que dirige el profesor Miguel Ángel Polito, realizó su primera actividad del año en el Hogar “Años de reencuentro”, un sitio de la tercera edad ubicado en la intersección de Av. Pte. Perón y Caseros.

Fue un cálido y emotivo momento junto a los adultos mayores y todos los que compartieron la jornada de domingo con música coral y buena compañía.

EL ÁREA DE JUVENTUDES INVITA A PARTICIPAR DE UN TORNEO DE BEACH VÓLEY MIXTO

El Área de Juventudes de la Municipalidad de Las Flores invita a jóvenes de la ciudad a participar de un Torneo de Beach Vóley Mixto que se realizará el próximo sábado 21 de marzo en el Parque Plaza Montero.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro, recreación y deporte al aire libre, promoviendo la participación juvenil y el disfrute de los espacios públicos de la ciudad.

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 15 de marzo. Quienes deseen participar podrán anotarse enviando un mensaje a través del Instagram del área: @juventudeslasflores.

Para más información, comunicarse a través de las redes sociales de Juventudes.

EL INTENDENTE RECIBIÓ A INTEGRANTES DEL CENTRO VASCO LORETAKO EUSKALDUNAK PARA EL AVANCE DE DISTINTOS PROYECTOS

Con el fin de tratar diferentes temas de relevancia, el intendente Fabián Blanstein recibió a integrantes de la Comisión Directiva del Centro Vasco Loretako Euskaldunak de nuestra ciudad.

Durante el encuentro se volvió a plantear, desde la entidad, la necesidad de contar con un terreno, un espacio propio, dado que en la actualidad se encuentran trabajando en una casa en comodato.

En relación a este requerimiento, se programaron diversas acciones y desde el Municipio se reafirmó el compromiso de acompañar las gestiones que sean necesarias para llegar a este ansiado objetivo para el Centro que, en este 2026, celebra 30 años de actividad.

En otro orden, se hizo referencia a los avances en la Plaza Euskal Herria. Para este espacio público, desde la institución se presentó un proyecto –realizado por el arquitecto Federico Inchauspe, socio y miembro de la Comisión– donde se puntualiza cómo está pensada la plaza y cada uno de los elementos que la conformarían (bancos, mástiles, caminos, etc.), de acuerdo a distintas cuestiones referidas a la comunidad vasca y, en particular, a la historia del Centro local.

Desde el Municipio se trabaja en la pronta colocación de los mástiles y se planea continuar con todo lo restante para poner en valor y materializar este espacio tan importante para la institución, más aún en este año en el que se está conmemorando el 30° aniversario.