Boletín Municipal

SE EXTENDIÓ LA VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA HASTA EL 31 DE MARZO

La Secretaría de Economía y Modernización comunica a los contribuyentes que se prorroga hasta el 31 de marzo de 2026 la vigencia del Régimen de Regularización Tributaria 2025.

Hasta la mencionada fecha, los vecinos podrán regularizar sus deudas vencidas de tasas e impuestos municipales.

La adhesión a este Régimen tiene importantes beneficios, como lo es la reducción de intereses:

70% por pago al contado; 50% en hasta 12 cuotas; 30% en hasta 36 cuotas; con cuotas mínimas de $2.000.

Es requisito para acceder al régimen: tener al día las obligaciones desde el 1 de agosto de 2025 hasta la fecha de acogimiento.

ESTE FIN DE SEMANA “CARNAVAL 2026” EN ROSAS

El sábado 7 y el domingo 8, con entrada libre y gratuita, se realizará el Carnaval 2026 en Rosas.

La comunidad podrá disfrutar de dos noches con muchas propuestas y que serán a beneficio de las Escuelas Primarias N° 9, N° 27 y N° 29 y del CEPT N° 37, instituciones educativas de la localidad de Rosas.

Se espera la participación de disfraces en distintas categorías tanto para niños como para adultos: individual, dupla, mascota y también carrozas.

También habrá shows musicales con la actuación de Nery y su cumbia y Luna Negra, quienes estarán el sábado. En tanto el domingo se presentará Bauti y sus teclados.

LOS 100 AÑOS DE “EL TRIGO”: FUE UNA FIESTA INOLVIDABLE

Una multitud disfrutó este fin de semana, entre sábado y domingo, de las dos jornadas celebrativas por el centenario de esta querida comunidad rural del partido de Las Flores.

El Trigo arribó a los 100 años de su fundación como paraje el 1 de febrero de 2026. Se tomó como referencia esta fecha por el paso de la primera locomotora que circuló por el entonces Ferrocarril Provincial en 1926.

El acto formal, con la presencia del intendente Fabián Blanstein y demás funcionarios, referentes y vecinos de la localidad, se realizó el domingo por la tarde en el escenario donde, desde el día sábado, los artistas convocados para el evento hicieron bailar y cantar a la gran cantidad de público que participó de las jornadas.

El intendente Blanstein, en sus palabras, destacó toda la labor comunitaria que se realiza en El Trigo y mencionó como referentes al presidente de la Sociedad de Fomento de El Trigo, German Loggia, como así también a Carlos Ramón Fernández, El Chacarero Cantor, un embajador artístico de la localidad.

La jornada festiva se caracterizó por la presencia masiva de gente que arribó, inclusive, de otras localidades para compartir momentos donde además de la música, se pudo observar la presencia de carros gastronómicos, stands de artesanos y emprendedores; también exposiciones y muestra de distintos elementos tradicionales y de colección.

Se estima que más de 3.000 personas acudieron a la localidad de El Trigo a formar parte de esta Fiesta inolvidable por el Centenario.