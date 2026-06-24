BOCHAS: LAS FLORES SUBCAMPEÓN DEL ZONAL DE PRIMERA – VOLEY SUB 16 ENTRE LAS MEJORES DE LA LIGA BELGRANENSE

Matías Theaux, Luis Kopp y Javier Cabrera, en representación a la Asociación de Bochas de Las Flores, obtuvieron el Subcampeonato de Parejas de Primera División, en el marco del Torneo Zonal que se disputó en las canchas de los clubes Sarmiento y Atlético de Tapalqué.

El elenco de nuestra ciudad tuvo un gran desempeño a lo largo del certamen llegando a la instancia final, donde perdió 15 a 6 ante Gral. Alvear y por tal motivo la Secretaría de Deportes resalta su participación.

LAS FLORES VÓLEY ENTRE LAS MEJORES DE LA ASOCIACIÓN BELGRANENSE

La Secretaría de Deporte destaca la participación de la división Sub 16 de Las Flores en el torneo que organiza la Asociación Belgranense de Vóley.

El fin de semana en Chascomús se disputaron los cruces en busca de un lugar en la fase semifinal, donde las dirigidas por el profesor Emiliano Paz se impusieron 3 a 1 (19/25, 25/18, 25/20 y 25/16) sobre Club Social Dolores y de esta manera se aseguraron el pase a la semifinal.

A continuación, por el primer lugar en el grupo y una mejor ubicación de cara a los cruces, derrotaron 3 a 2 (25/21, 20/25, 25/18, 25/20 y 15/9) en un emocionante y vibrante partido al Club Deportivo Chascomús.

Con estos resultados, nuestras chicas finalizaron en el primer lugar de su zona y afrontarán las semifinales enfrentando al segundo de otra llave.

Este logro es el reflejo del compromiso, esfuerzo y dedicación en cada entrenamiento, acompañado por el enorme trabajo de la comisión de padres, que permanentemente colabora para mejorar las condiciones de desarrollo de este importante proyecto deportivo.