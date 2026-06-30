BOCHAS: LAS FLORES SUBCAMPEÓN DEL TORNEO INTERMUNICIPAL – NEWCOM FEMENINO: CAMPEONAS NACIONALES

Nicolás Etchelet, Marcelo Risso, Albérico Tus y Esteban Tus (Director Técnico), representando a la Municipalidad de Las Flores, obtuvieron el Subcampeonato Zonal en el Torneo Intermunicipal de bochas, que se disputó el domingo 28 de junio en el Club Jorge Newbery de Saladillo.

Los florenses vencieron a General Alvear y luego perdieron 12 a 5 ante los dueños de casa, quienes lograron una plaza para jugar el Provincial que se desarrollará el 1° de agosto en General Alvear.

Debemos consignar que nuestros representantes obtuvieron el derecho a participar luego de la eliminatoria que se realizó en las canchas de Juventud Deportiva, Centro de Jubilados Renacer, Ferrocarril Roca y El Hollín.

NEWCOM: “LAS FÉNIX” +60 FEMENINO CAMPEONAS NACIONALES

El elenco femenino de la categoría +60 femenino de “Las Fénix” se consagró Campeón Nacional de Newcom, en el contexto del Torneo disputando el pasado fin de semana en Patagones con la organización del Club Boulevard de Viedma.

En la final, las dirigidas por el profesor Aldo Tobio nuevamente desplegaron un juego vistoso, con coordinación y precisión todas sus líneas, y de esta manera vencieron a la Escuela N° 221 de Santa Rosa, La Pampa.

Por otro lado, la división +40 Mixta, que también pertenece a la Secretaría de Deportes, obtuvo el tercer puesto en el Nacional que se desarrolló en General Cabrera, Córdoba.

Debemos consignar que en esta categoría los partidos son muy intensos y exigentes, en los cuales nuestros representantes siempre dejan una muy buena imagen.