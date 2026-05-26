BOCHAS: LAS FLORES GANÓ EL ZONAL DE TERCERA DIVISIÓN

La Secretaria de Deportes resalta la presentación de Ruben Lucha, Esteban Tus, Nicolás Etchelet y Alfrendo Cabanne (DT) quienes, en representación a la Asociación de Bochas de Las Flores, se adjudicaron el Torneo Zonal de Parejas de 3ra. categoría.

La competencia se llevó a cabo el domingo 24 de mayo en las canchas de Juventud Deportiva y Ferrocarril Roca de nuestra ciudad.

Los florenses hicieron prevalecer su condición de local al vencer 12 a 7 a Saladillo y 12 a 4 a 25 de Mayo; llegando de esta manera a la final donde enfrentaron a 25 de Mayo.

Los veinticinqueños sorprendieron a la dupla Lucha-Tus al derrotarla 12 a 9, pero como Las Flores había accedido de manera invicta a la instancia definitoria, se jugó un partido más. En la revancha, los dueños de casas se recuperaron con el ingreso de Nicolás Etchelet y triunfaron 12 a 5, logrando el pasaporte para disputar en el mes de junio el campeonato Provincial en Puán.