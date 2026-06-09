BOCHAS: LAS FLORES EN EL ZONAL DE TRÍOS FEMENINO

La Secretaría de Deportes hace mención a la participación del elenco de tríos femenino de la Asociación de Bochas de Las Flores en el Torneo Zonal que se desarrolló el domingo 7 en Azul.

El conjunto de nuestra ciudad, integrado por Liliana Fuccila, Mirta Fuccila, Magalí Tedesco y Marisol Moulía, bajo la dirección técnica de Luis Genta, perdió el primer partido 15 a 10 ante las dueñas de casa, luego se recuperó y derrotó 15 a 8 a General Alvear y en el tercer encuentro fue superado ajustadamente 15 a 12 frente a Olavarría.

El campeón fue Azul y de esta manera obtuvo una plaza para disputar el Campeonato Provincial, previsto para el 26, 27 y 28 de junio en Tres Arroyos.