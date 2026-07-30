BOCHAS: DARÍO CABRAL CAMPEÓN DEL ZONAL INDIVIDUAL DE DEBUTANTES 

La Secretaría de Deportes hace mención al logro obtenido por Darío Cabral en el Torneo Zonal Individual de Bochas, que le permitió conseguir una plaza para jugar el Certamen Provincial a disputarse desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de agosto en Ranchos.

El representante de la Asociación de Bochas de Las Flores se adjudicó el evento en la competencia que se disputó días pasados en nuestra ciudad, donde se registraron los siguientes resultados a lo largo de una extensa jornada:

En cancha del Club Atlético El Hollín, Darío Cabral derrotó 12 a 7 a Carlos Alzugaray (Saladillo) y en el Club Ferrocarril Roca, Sebastián Cejas (25 de Mayo) se impuso 12 a 10 sobre Cristian Falco (Gral. Alvear).

Asimismo, en la segunda ronda y en Ferrocarril Roca, Cejas venció 12 a 11 a Cabral y en El Hollín: Falco superó 12 a 9 a Alzugaray. Luego, Cabral para llegar a la final enfrentó a Falco en El Hollín y fue triunfo del florense por 12 a 2.

De esta manera, Cabral para conquistar el título tenía que ganarle dos partidos a Cejas y lo hizo 12 a 4 y 12 a 9, desatándose el festejo en la entidad “Ferroviaria”.