BLANSTEIN SE REUNIÓ CON EL NUEVO JEFE DE LA SUB DDI, SUBCRIO. MARIANO RISSO

En la mañana del jueves, el intendente Fabián Blanstein recibió en el Palacio Municipal al subcomisario Mariano Risso, quien asumió recientemente como jefe de la Sub DDI Las Flores.

La reunión, donde se realizó la presentación oficial, contó también con la presencia del secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini; subsecretario de Gobierno, Ricardo Spinelli; y del director general de Protección Ciudadana, Hugo Gallardo.

Las autoridades plantearon líneas de trabajo a desarrollar en el marco de las nuevas funciones y la importancia de la articulación y las tareas mancomunadas con el objetivo de fortalecer las políticas de seguridad en beneficio de los vecinos de Las Flores y la región.