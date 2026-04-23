Banca abierta en el HCD: pidieron revisiones, trabajos y compromiso

Este jueves los vecinos de la zona este de la ciudad (Barrio 25 de Mayo, consorcios, Bandera Blanca, etc) hicieron uso de la banca abierta en el Honorable Concejo Deliberante solicitada oportunamente . Quienes hablaron en representación de los mismos fueron Mónica Elizabeth Diaz; Diego Gonzalo Luján y Marcelina Busetti.
Si bien las disposiciones vigentes reguladas en el HCD indican que la banca abierta debe tener una duración de 15 minutos, las autoridades legislativas fueron muy contemplativas ante la situación y permitieron una manifestación que duró mas de media hora.
Las ediles Luciana Cócola, Guillermina Gomez y Ariana Pertusi coincidieron en referirse y manifestarse a favor de lo expresado por los vecinos por el genuino reclamo, tal cual lo dijo el Presidente del cuerpo Fernando Muñiz.
Los puntos sobresalientes en la alocución de los vecinos fueron:
- Estamos en nombre de la comunidad entera y no de alguien en particular, no va en contra de nadie en especial.
- Toda la comunidad, los vecinos mismos tenemos que poner un grano de arena y pensar para adelante, ésta banca no es de tinte político. No solo es para el gobierno actual.
- Queremos que alguien nos escuche y se hagan responsables. Lo que pasó no tiene explicación, pensemos si no se podrían haber hecho cosas antes.
- No sabemos donde fueron a parar los ratones cuando se limpió la ex playa de camiones y los autos que ahí se encontraban; también nos preguntamos por la chatarrería de la zona.
- Consideramos que el informe de zoonosis de Azul no se hizo como corresponde y tampoco coincidimos con los dichos públicos del secretario de salud, no fué 1 caso de hanta y nada mas, venían reclamos desde el 2020.
- Si bien la familia no lo permitió, ¿como se sabe que no hubo contagio en el lugar si no se revisó la casa, ni el auto? Zoonosis no entró a la casa de Jorgelina y del Ministerio tampoco.
- Somos concientes que la familia afectada directamente siempre se preocupó porque oportunamente hasta hubo exposiciones y denuncias.
- Venimos a buscar soluciones ya que se llevó la vida de una persona que estuvo buscando soluciones.
- No hay mantenimiento, hay abandonos de terrenos en toda la ciudad. Queremos aportar ayudas pero necesitamos respuestas.
- Pedimos tareas de desmalezamiento, el zanjón (17 de Octubre) hacía mas de 1 año y medio que no se limpiaba y lo hicieron en 8 hs, el terreno al lado del CAPS no está en condiciones tampoco. Hay que buscar la solución entre todos, hay gente también que saca basura fuera de lugar. Hay que volver a desratizar.
- Se insistió en la indignación por las palabras del secretario de salud cuando hizo referencia a los estudios de zoonosis descartando que hubiera rastros en la vivienda de la joven fallecida.
- No es «psicosis», estamos rodeados de ratones, firmaron vecinos de todos los puntos de la ciudad.
- Habría que revisar bien las habilitaciones de los lugares cuestionados (caso chatarrería de Grosso).
- Indignaba ver que fueran a limpiar la zona el mismo día que levantamos firmas en el barrio, una falta de respeto.
- Repetimos que no estamos en contra de nadie y no tiene nada que ver con la política. Lo que pasó se podría haber evitado. Hay que armar y basarse en estadísticas.
- Con el ABL qué prestaciones nos prestan? por qué tenemos que pagar impuestos si hay sectores que no tenemos servicios?
- En el barrio 25 de Mayo pusieron el CAPS primero cuando en realidad la prioridad era el entubamiento de la 17 de Octubre.
- Pedimos a los concejales que por favor revisen si están en orden las habilitaciones de los comercios problemáticos. Se hicieron referencia a la curtiembre de Pardini y la chatarrería Grosso.