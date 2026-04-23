Banca abierta en el HCD: pidieron revisiones, trabajos y compromiso

Este jueves los vecinos de la zona este de la ciudad (Barrio 25 de Mayo, consorcios, Bandera Blanca, etc) hicieron uso de la banca abierta en el Honorable Concejo Deliberante solicitada oportunamente . Quienes hablaron en representación de los mismos fueron Mónica Elizabeth Diaz; Diego Gonzalo Luján y Marcelina Busetti.

Si bien las disposiciones vigentes reguladas en el HCD indican que la banca abierta debe tener una duración de 15 minutos, las autoridades legislativas fueron muy contemplativas ante la situación y permitieron una manifestación que duró mas de media hora.

Las ediles Luciana Cócola, Guillermina Gomez y Ariana Pertusi coincidieron en referirse y manifestarse a favor de lo expresado por los vecinos por el genuino reclamo, tal cual lo dijo el Presidente del cuerpo Fernando Muñiz.

Los puntos sobresalientes en la alocución de los vecinos fueron: