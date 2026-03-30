«Ballena Franca» llega a teatro Del Borde, sobre un texto de Paula Echalecu

Una obra sobre la apropiación ilegal de niños

Basada en una investigación sobre las detenciones y torturas de trabajadores en la cementera Loma Negra durante la última dictadura militar, Ballena Franca narra la historia de dos padres apropiadores en el final de sus vidas. Obra de Paula Echalecu, no estrenada por su autora y que hoy se presenta en diferentes lugares de Argentina y Uruguay, llega a Las Flores de la mano del grupo que la puso en escena por primera vez.

Pepe y Delia, matrimonio adulto mayor, en la playa de Puerto Madryn, observan ballenas. Su historia comienza a entretejerse en la charla, mientras esperan que vuelva su hija, que ha salido a caminar. Delia confiesa que hoy le ha contado «la verdad» a la hija de ambos. Pepe desespera: «¿Y si decide buscar a su madre biológica?». Delia interroga, quiere saber de dónde sacó Pepe aquella bebé, que una noche, durante la época en que gobernaban los militares, trajo a casa, envuelta en una toalla anaranjada.

Una historia que retoma las desapariciones de personas en la zona de Trelew, y la complicidad de los dueños de una cantera millonaria, del centro de la provincia de Buenos Aires.

Con producción de la compañía teatral La Bolognesa, de Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, Ballena Franca se presentará en el Espacio Teatral Del Borde de Las Flores, el próximo sábado 11 de abril a las 21 Hs.

La puesta cuenta con las actuaciones de Mario Gaspari y Cecilia Luque, y la dirección y puesta en escena de Marcelo Cruces. El equipo artístico se completa con la asistencia de Cristina Díaz, la escenografía de Melina Cruces, el maquillaje de Gabriela Graneros, y el diseño de imágenes de Carla Cruces y Agustina Pedraza.

La entrada tendrá un valor de $ 15000, habiendo un descuento para entradas anticipadas (abonadas hasta 24 horas antes de la función) con un valor de $ 12000.

Reservas al 2244 475510

Redes: @delbordeteatro