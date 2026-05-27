Balance Social Cooperativo: capacitación, intercambio y trabajo conjunto

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores fue anfitriona de la jornada presencial “El Balance Social Cooperativo – Primeros Pasos: Herramienta Estratégica para la Gestión y Comunicación Institucional”, desarrollada el pasado viernes 22 de mayo en las instalaciones del Sindicato Regional de Luz y Fuerza Las Flores.

El encuentro, brindado por el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, reunió a representantes de distintas cooperativas de la región, contando con la participación de entidades de Olavarría, Azul y Saladillo.

La apertura de la jornada estuvo encabezada por el Presidente del Consejo de Administración de nuestra Cooperativa, Cdor. Mario Elgue, acompañado por integrantes del Consejo de Administración, quienes dieron la bienvenida a los presentes y destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el movimiento cooperativo a través de espacios de formación e intercambio.

Durante la actividad se abordaron herramientas vinculadas al Balance Social Cooperativo, su implementación y su utilidad como instrumento de gestión institucional, permitiendo medir, analizar y comunicar el impacto social y comunitario de las cooperativas.

La jornada se desarrolló en un clima de participación y trabajo conjunto, generando un cierre muy fructífero donde se debatieron experiencias, desafíos y perspectivas sobre la aplicación del Balance Social en las distintas entidades participantes.

Desde la Cooperativa de Electricidad de Las Flores agradecemos la presencia de todas las cooperativas y profesionales que formaron parte de este importante encuentro de capacitación e integración cooperativa.

MÁS ACTIVIDAD DE LA COOPERATIVA: CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES PARA EL EQUIPO DE UCIM

Días pasados, en el Área de Servicios Sociales de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores se llevó a cabo el curso de BAEC (Soporte Vital Básico y Avanzado de Emergencias Cardiovasculares), destinado al equipo de enfermería y profesionales médicos del servicio de UCIM.

La capacitación contó con instancias presenciales y modalidad virtual, brindando herramientas fundamentales para la atención, el abordaje y la respuesta ante emergencias cardiovasculares.

Esta formación reafirma el compromiso permanente de nuestra institución con la capacitación continua, la actualización profesional y la mejora constante en la calidad de atención de nuestros asociados.

Desde la Cooperativa agradecemos la participación, el compromiso y la dedicación de todos los asistentes que formaron parte de esta jornada de formación.