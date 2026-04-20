AXEL EN EL TEATRO ESPAÑOL DE GENERAL BELGRANO

El cantante Axel se presenta el proximo domingo 3 de mayo en el Teatro Español de Gral. Belgrano con su “25 Tour”.

Celebrando 25 años de trayectoria y abriendo un nuevo ciclo creativo en su música, el artista recorrerá sus canciones más reconocidas y parte de su reciente trabajo musical. El concierto reúne éxitos como “Amo”, “Celebra la vida”, “Te voy a amar” y “Tu amor por siempre”, además de canciones de su último álbum Vuelve, entre ellas “El Motivo”, “Vuelve” y “Abismo”.

La presentación será a las 20 hs y las entradas se encuentran a la venta personalmente en la Casa de la Cultura «Miguel Briante» o via online por plateauno.